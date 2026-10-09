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Большая часть стратегических запасов нефти США оказалась неизвлекаемой

Большая часть стратегических запасов нефти США оказалась неизвлекаемой

TANNEN MAURY/EPA/TASS В стратегических резервах США осталось около 282 млн баррелей нефти, но примерно 200 млн из них – неизвлекаемые.

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