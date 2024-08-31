Гладков: в Белгородской области спустя 15 минут отменили ракетную опасность

Власти призывали жителей Белгородской области спуститься в укрытия. В регионе объявляли ракетную опасность, но спустя 15 минут прозвучал отбой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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