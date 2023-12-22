Как снимали сериал "Зена - королева воинов": кадры со съемок и 25 интересных фактов о сериале

В свое время телеканал СТС показывал много классных сериалов. И одним из моих любимых сериалов на этом телеканале в 90-е были именно "Зена - королева воинов", который по сути является спин-оффом другого сериала "Удивительные странствия Геракла", но который обрел гораздо большую популярность .