Эстонский генерал Террас заявил, что силы Украины на исходе

Бывший глава Армии обороны Эстонии и член Европарламента генерал Рихо Террас заявил, что Российская Федерация может испортить Рождество Украине, если соберет для этого силы, поскольку у Украины заканчивается вооружение.
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