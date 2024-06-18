Альпинист Андрей Голов — про смерть на Эвересте, стратосферу и «поцелуй Бога»

Андрей Голов несколько раз покорял Эверест и дважды терял зрение при восхождении. Альпинист рассказал «Снобу» о том, как ему удалось победить смерть, что он чувствовал в стратосфере, как альпинисты едят и ходят в туалет на Эвересте и о том, как горы показывают, чего стоит человек.