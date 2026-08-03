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SPLETNIK

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Паулина Андреева снялась в бюстгальтере на фоне романа её экс-супруга Фёдора Бондарчука с Викторией Исаковой

Паулина Андреева снялась в бюстгальтере на фоне романа её экс-супруга Фёдора Бондарчука с Викторией Исаковой

Паулина Андреева снялась для журнала "Мнение редакции* может не совпадать". В фотосессии 37-летняя актриса позирует в образе в стиле ретро и бюстгальтере на фоне информации о том, что её бывший муж Фёдор Бондарчук действительно встречается с Викторией Исаковой, о чём Spletnik сообщил первым ещё несколько месяцев назад.

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