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Русская весна

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ВСУ начнут оставлять города, — зампред оборонного комитета Верховной Рады

ВСУ начнут оставлять города, — зампред оборонного комитета Верховной Рады

ВСУ начнут оставлять города, если США вовремя не выделят очередной пакет военной и финансовой помощи, сообщил зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев.

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