ВСУ начнут оставлять города, если США вовремя не выделят очередной пакет военной и финансовой помощи, сообщил зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев.
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