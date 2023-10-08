В США предупредили Украину о возможной потере территорий

Экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия освободит существенные территории Украины в ходе своего контрнаступления, передает … .
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