Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает депутат Государственного Совета Республики Крым III созыва,председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по информационной политике, информационным технологиям и связи Манучаров Иван Андреевич!Уважаемый Иван Андреевич, поздравляем Вас с … .
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