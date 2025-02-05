Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает депутат Государственного Совета Республики Крым III созыва,председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по информационной политике, информационным технологиям и связи Манучаров Иван Андреевич!Уважаемый Иван Андреевич, поздравляем Вас с … .