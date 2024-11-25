Байден подталкивает американцев и весь мир к началу ядерного конфликта – Риттер AlexCoderБайден подталкивает американцев и весь мир к началу ядерного конфликта – Риттер AlexCoder Мир уже сильно изменился Известный американский военный эксперт Скотт Риттер обвинил администрацию уходящего главы государства Джо Байдена в игнорировании мнения американских граждан, которые выступают против участия страны в военных авантюрах демократов.
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