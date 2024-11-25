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  • федор
    Тряситесь мелкобриты!!!! А то ж сколько можно гадить безнаказанно!!!!!!В Британии боятся...
  • Eduard
    Зе не лидер,а самозванец!Журналистка Панче...
  • саша пупкин
    Перетащат авианосец по суше??? Грындиозно))) Или хохлов подпрягут, на дноуглубительные работы, благо опыт копания поз...США задумали полу...

Байден подталкивает американцев и весь мир к началу ядерного конфликта – Риттер

Байден подталкивает американцев и весь мир к началу ядерного конфликта – Риттер

Байден подталкивает американцев и весь мир к началу ядерного конфликта – Риттер AlexCoderБайден подталкивает американцев и весь мир к началу ядерного конфликта – Риттер AlexCoder Мир уже сильно изменился Известный американский военный эксперт Скотт Риттер обвинил администрацию уходящего главы государства Джо Байдена в игнорировании мнения американских граждан, которые выступают против участия страны в военных авантюрах демократов.

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