Как выглядит швейцарский горнолыжный курорт Давос, где мировые лидеры собрались на Всемирный экономический форум

Курорт Давос, где ежегодно проводится Всемирный экономический форум, расположен в швейцарском кантоне Граубюнден на высоте 1560 метров над уровнем моря и является популярным центром горнолыжного и зимнего спорта.
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