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Nature: йога может смягчить симптомы цистита и простатита

Nature: йога может смягчить симптомы цистита и простатита

Йога полезна для здоровья простаты и позволяет как снизить риск развития ее заболеваний, так и улучшить самочувствие и уменьшить боль и связанные с мочеиспусканием симптомы при уже имеющихся заболеваниях.

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