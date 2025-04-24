Сотрудники полиции задержали в Красноярском крае подозреваемого в незаконной вырубке леса на 1,5 млн рублей

В Красноярском крае сотрудники МО МВД России «Казачинский» задержали «черного лесоруба». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что в июле 2020 года предприниматель из Казачинского района нанял тракториста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии