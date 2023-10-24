В стане тюменских коммунистов начался сильнейший раскол

Тюменское отделение КПРФ лихорадит из-за очередного раскола. Новоизбранные депутаты перестали подчиняться приказам главы обкома Тамары Казанцевой, за что могут лишиться партийных билетов, а, возможно, и депутатских мандатов.
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