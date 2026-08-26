Бунт внутренних оккупантов. Киев сделает все, чтобы задавить Тернополь

В новости о бунте в Тернополе против действий территориального центра комплектования (ТЦК) есть, конечно, повод для российского оптимизма: дескать, началось, сейчас укро-народ восстанет, сметет неонацистскую власть в Киеве — и войне конец .
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