Джастин Тимберлейк покинул США после разоблачения Бритни Спирс

Джастин Тимберлейк покинул США после разоблачения Бритни СпирсДжастин ТимберлэйкПевец Джастин Тимберлейк улетел в Мексику на фоне скандала с Бритни Спирс из-за опубликованных поп-исполнительницей мемуаров.
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