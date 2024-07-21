Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Владимир Алтайцев
    Цыгане  больше  тысячи  ле  не ассимилируются  ни в одной  стране мира, как и евреи, армяне.Депортация народо...
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Турция гадает на ромашке: “Вступать, не вступать?”. Россия на той же ромашке вторит: “Верю, не верю?”

Турция гадает на ромашке: “Вступать, не вступать?”. Россия на той же ромашке вторит: “Верю, не верю?”

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Желание многожо_ой, Турции проявить способность устроиться на многотабуреточной позиции давно забавляет не только Россию, но и весь мир.

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