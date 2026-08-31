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В Котласе председатель гаражного кооператива предстанет перед судом за мошенничество на 1,1 млн рублей

В Котласе председатель гаражного кооператива предстанет перед судом за мошенничество на 1,1 млн рублей

Котласская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении председателя кооператива по строительству и эксплуатации гаражей.

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