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Царьград

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Экс-глава Астрахани и сообщник осуждены за попытку мошенничества на 27,5 млн

Экс-глава Астрахани и сообщник осуждены за попытку мошенничества на 27,5 млн

Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов приговорен к 4,5 годам тюрьмы за попытку мошенничества на 27,5 млн рублей.

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