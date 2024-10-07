На Балтийском флоте начались итоговые проверки за летний период обучения

Проверки за летний период обучения начались в соединениях и частях Балтийского флота, расположенных в Ленинградской и Калининградской областях, сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота России 7 октября на официальном интернет-портале Минобороны РФ, Проверки продлятся до середины октября.
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