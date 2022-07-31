Daily Storm

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Путин поздравил моряков с Днем ВМФ в Кронштадте

Путин поздравил моряков с Днем ВМФ в Кронштадте

Главу государству сопровождал министр обороныПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Кронштадт на главный парад в честь Дня Военно-морского флота России.

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