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Архитектура: Как простые кирпичные ворота стали одной из самых необычных достопримечательностей и национальным памятником Нидерландов

Архитектура: Как простые кирпичные ворота стали одной из самых необычных достопримечательностей и национальным памятником Нидерландов

На Смедестраат, торговой улице в историческом центре Харлема, что в Нидерландах, находится необычная достопримечательность, имеющая статус национального памятника.

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