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Потерявший возможность к координированным действиям противник открыл «дружественный огонь» к юго-востоку от Лисичанска

Потерявший возможность к координированным действиям противник открыл «дружественный огонь» к юго-востоку от Лисичанска

В результате выхода российских войск и подразделений республиканской Народной милиции к населённым пунктам Боровское и Осколоновка к юго-востоку от Лисичанска в оперативных «клещах» оказались несколько подразделений противника в районе села Боброво.

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