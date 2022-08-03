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Logitech работает с Xbox и Nvidia над портативной консолью, которая выйдет в этом году

Logitech работает с Xbox и Nvidia над портативной консолью, которая выйдет в этом году

Облачные игровые сервисы продолжают набирать популярность. В новом пресс-релизе Logitech объявила о партнерстве с Tencent, игровым гигантом из Китая, для разработки и выпуска «облачного игрового портативного устройства под брендом Logitech G».

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