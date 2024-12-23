Telegram после обновления стал быстрее разряжать Apple iPhone Пользователи iPhone стали ...

Telegram после обновления стал быстрее разряжать Apple iPhoneПользователи iPhone стали сообщать о проблемах с перегревом и быстрой разрядкой аккумулятора смартфона, возникших после обновления мессенджера Telegram до версии 11.
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