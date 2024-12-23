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Telegram после обновления стал быстрее разряжать Apple iPhone Пользователи iPhone стали ...

Telegram после обновления стал быстрее разряжать Apple iPhone Пользователи iPhone стали ...

Telegram после обновления стал быстрее разряжать Apple iPhoneПользователи iPhone стали сообщать о проблемах с перегревом и быстрой разрядкой аккумулятора смартфона, возникших после обновления мессенджера Telegram до версии 11.

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