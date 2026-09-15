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Регионы России

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Сафонов, Головин и Батраков включены в окончательный состав сборной России на осенние матчи

Сафонов, Головин и Батраков включены в окончательный состав сборной России на осенние матчи

Карпин пояснил отсутствие в окончательном списке полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, отметив, что игрок провёл всего пять минут в последнем матче и информации о его состоянии мало, однако команда продолжает следить за ним.

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