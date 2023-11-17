Назначены сроки перехода КИИ на доверенный софт. Их определило правительство

Власти озвучили даты перехода на доверенные программно-аппаратные комплексы на значимых объектах критической информационной инфраструктурыКак сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства, документ определяет порядок и сроки перехода субъектов КИИ на российское доверенное оборудование.