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Пятый канал

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Сам запрещу: в чем бы россияне хотели себя ограничить

Сам запрещу: в чем бы россияне хотели себя ограничить

Самозапрет на просмотр соцсетей перед сном оказался самым популярным ответом россиян на вопрос: какое ограничение они хотели бы установить для самих себя? Этот вариант выбрали семь из десяти опрошенных.

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