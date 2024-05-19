СМИ сообщили об ужесточении требования к ввозу домашних животных из России в ЕС

Ввоз домашних животных в страны Евросоюза из России и Белоруссии будет усложнен новыми требованиями. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы в субботу, 18 мая.
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