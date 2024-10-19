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Участники «Движения Первых» встретились с выдающимися отцами в Павловском Посаде

Участники «Движения Первых» встретились с выдающимися отцами в Павловском Посаде

Встречу с несколькими отцами города провели для активистов «Движения Первых» в Павловском Посаде. На мероприятии ребята смогли задать интересующие их вопросы, а папы — больше узнать о современной молодежи.

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