Участники «Движения Первых» встретились с выдающимися отцами в Павловском Посаде

Встречу с несколькими отцами города провели для активистов «Движения Первых» в Павловском Посаде. На мероприятии ребята смогли задать интересующие их вопросы, а папы — больше узнать о современной молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии