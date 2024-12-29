Освобождение Новотроицкого: российские войска добились нового успеха в ДНР

Российские войска освободили поселок Новотроицкое в ДНР благодаря успешным наступательным действиям. Военный эксперт Ян Гагин ранее отметил, что почти вся жилая зона Курахово уже освобождена от боевиков ВСУ.
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