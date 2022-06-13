«Диалог с кишиневцами»: В столице отметили Международный день донора

Мероприятия, проводимые в рамках проекта «Культурный диалог с кишиневцами», продолжаются. В эти выходные в микрорайоне Телецентр прошла культурно-творческая программа «Давайте пожертвуем, чтобы спасти», посвященная Международному дню донора крови.
Мероприятия, проводимые в рамках проекта «Культурный диалог с кишиневцами», продолжаются. В эти выходные в микрорайоне Телецентр прошла культурно-творческая программа «Давайте пожертвуем, чтобы спасти», посвященная Международному дню донора крови.
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