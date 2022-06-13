Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя
    интересно  горбач  попадет в этот список или нет.Россия выходит из...
  • Severyanin
    Своим бы не дать страдать от надвигающейся на мир нехватки продовольствия. Пусть их правительства платят пенсии своим...Россия выходит из...
  • Astra
    Лучше бы Украина вообще ничего нигде не получилаКанцлер Австрии: ...

«Диалог с кишиневцами»: В столице отметили Международный день донора

«Диалог с кишиневцами»: В столице отметили Международный день донора

Мероприятия, проводимые в рамках проекта «Культурный диалог с кишиневцами», продолжаются. В эти выходные в микрорайоне Телецентр прошла культурно-творческая программа «Давайте пожертвуем, чтобы спасти», посвященная Международному дню донора крови.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх