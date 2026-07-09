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Филиппо раскритиковал планы Европы выделить Украине €140 млрд за два года

Филиппо раскритиковал планы Европы выделить Украине €140 млрд за два года

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал планы союзников выделить Украине €70 млрд в 2026 году и ещё €70 млрд в 2027-м, заявив, что это обернётся дополнительной нагрузкой для французских налогоплательщиков.

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