Филиппо раскритиковал планы Европы выделить Украине €140 млрд за два года

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал планы союзников выделить Украине €70 млрд в 2026 году и ещё €70 млрд в 2027-м, заявив, что это обернётся дополнительной нагрузкой для французских налогоплательщиков.