ОМК открывает новый туристический экомаршрут по заводу в Выксе

В международный день туризма, 27 сентября, Объединенная металлургическая компания (ОМК) запускает новую программу промышленного туризма «Завод видел» на выксунской площадке.
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