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Rzeczpospolita: оппозиция ФРГ поддержала отправку немецких войск на Украину

Спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер сообщил, что немецкая оппозиция поддержала размещение вооруженных сил ФРГ на украинской территории.

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Комментарии
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Eduard
Так оппозицию и отправьте на Украину,раздайте им кастрюли на головы только,
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18 час.
Eduard
Видали,наглые словно разговор о Германии или члене ЕС.Никто им никакого права не давал нагло лезть на чужие территории под бредовыми причинами!
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18 час.
Eduard
Их Аннулену отправьте в солдатский обоз,
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18 час.

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