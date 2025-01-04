Rzeczpospolita: оппозиция ФРГ поддержала отправку немецких войск на Украину

Спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер сообщил, что немецкая оппозиция поддержала размещение вооруженных сил ФРГ на украинской территории.
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