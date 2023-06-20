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Полицейские на Камчатке задержали пятерых подозреваемых в незаконном вылове красной рыбы

Полицейские на Камчатке задержали пятерых подозреваемых в незаконном вылове красной рыбы

В Камчатском крае сотрудники полиции совместно с инспекторами Северо-Восточного территориального Управления Федерального агентства по рыболовству в рамках операции «Путина-2023» задержали пятерых подозреваемых в незаконном вылове красной рыбы.

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