Полицейские на Камчатке задержали пятерых подозреваемых в незаконном вылове красной рыбы

В Камчатском крае сотрудники полиции совместно с инспекторами Северо-Восточного территориального Управления Федерального агентства по рыболовству в рамках операции «Путина-2023» задержали пятерых подозреваемых в незаконном вылове красной рыбы.
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