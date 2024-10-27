Театр абсурда
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Театр абсурда

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Обманывали и аукционы, и друзья. У Пугачевой с Галкиным картины оказались за 15 тыс руб

Обманывали и аукционы, и друзья. У Пугачевой с Галкиным картины оказались за 15 тыс руб

Пускать пыль в глаза - оказалось, это их фирменное. Недавно Максима Галкина застукали в Америке, как он снимает постановочные ролики, показывающие супершлаг на своих концертах, и потом выкладывает их в соцсети.

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