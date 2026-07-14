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Газета.ру

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Путин: стоимость строительства моста через реку Лена составит около ₽170 млрд

Путин: стоимость строительства моста через реку Лена составит около ₽170 млрд

Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии составит около 170 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым, передает пресс-служба Кремля.

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