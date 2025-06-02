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Свежие комментарии

Откуда в Россию везут немецкие автомобили? Раскрыты главные каналы поставок «серого» импорта

Согласно свежим данным аналитического агентства «Автостат», которые публикует Сергей Целиков в своем Telegram-канале, импорт автомобилей немецких марок в Россию за первые четыре месяца 2025 года составил 8821 ед.

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