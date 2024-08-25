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"ПОХИЩЕНИЕ" ПАВЛА ДУРОВА. ВОЗНИКЛА ПРЯМАЯ УГРОЗА ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

"ПОХИЩЕНИЕ" ПАВЛА ДУРОВА. ВОЗНИКЛА ПРЯМАЯ УГРОЗА ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Задержание (а некоторые политики считают, что и вовсе - похищение) основателя Telegram Павла Дурова в Париже обрастает новыми подробностями.

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Комментарии
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Tatyana Fedotova
Беречь надо было Гриню нашего. Всё как всегда. Нет бы заранее головой подумать. А так опять кулаками после драки махать остаётся. Идиоты, прости господи. Неужели так их ничему жизнь не научит? Всё должно быть своё!!!!!
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14 час.
TF
Tatyana Fedotova
И всё должно быть у себя и для себя. И важные для страны люди не должны шастать по миру. Мало ли? Врагов как грязи.
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14 час.

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