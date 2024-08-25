"ПОХИЩЕНИЕ" ПАВЛА ДУРОВА. ВОЗНИКЛА ПРЯМАЯ УГРОЗА ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Tatyana Fedotova

Беречь надо было Гриню нашего. Всё как всегда. Нет бы заранее головой подумать. А так опять кулаками после драки махать остаётся. Идиоты, прости господи. Неужели так их ничему жизнь не научит? Всё должно быть своё!!!!!