Задержание (а некоторые политики считают, что и вовсе - похищение) основателя Telegram Павла Дурова в Париже обрастает новыми подробностями.
"ПОХИЩЕНИЕ" ПАВЛА ДУРОВА. ВОЗНИКЛА ПРЯМАЯ УГРОЗА ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Беречь надо было Гриню нашего. Всё как всегда. Нет бы заранее головой подумать. А так опять кулаками после драки махать остаётся. Идиоты, прости господи. Неужели так их ничему жизнь не научит? Всё должно быть своё!!!!!
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14 час.
TF
Tatyana Fedotova
И всё должно быть у себя и для себя. И важные для страны люди не должны шастать по миру. Мало ли? Врагов как грязи.
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14 час.
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