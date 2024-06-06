Стрелявший по машине красноярец шьет анимешные ушки — история бизнеса

Красноярец Владимир Охонин, который два года назад стрелял по любителю громкой музыки из воздушки (и ему ничего за это не было), имеет необычный заработок: он профессионально шьет меховые ушки и милые игрушки, которые пользуются популярностью в московских магазинах.
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