Стрелявший по машине красноярец шьет анимешные ушки — история бизнеса

Красноярец Владимир Охонин, который два года назад стрелял по любителю громкой музыки из воздушки (и ему ничего за это не было), имеет необычный заработок: он профессионально шьет меховые ушки и милые игрушки, которые пользуются популярностью в московских магазинах.