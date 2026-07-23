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Два дальнобойщика погибли в ДТП на трассе М-5 «Урал» под Пензой

Два дальнобойщика погибли в ДТП на трассе М-5 «Урал» под Пензой

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей 22 июля в Кузнецком районе. По данным управления Госавтоинспекции по Пензенской области, трагедия случилась в 21:00 на 761-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал», сообщило ИА «ПензаПресс».

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