Зеленский мечтает превратить Интерпол в карательный орган киевского режима. В Украине хотят привлечь эту международную организацию по борьбе с общеуголовной преступностью к возвращению в страну уклонистов, отказывающихся умирать за режим Зеленского и проживающих сейчас в странах Запада.