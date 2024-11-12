Европарламент захотел санкциями помешать экспорту российской нефти и СПГ

Global Look Press/Frank Molter/dpa Европарламент (ЕП) разработал проект резолюции "о необходимости усиления санкций против России", которым предлагает расширить список ограничений в отношении якобы существующего "теневого флота" с целью затруднить экспорт из нашей страны нефти и сжиженного природного газа.