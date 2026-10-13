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Астероид диаметром 2,5 км вращается так быстро, что должен был разрушиться: обсерватория имени Веры Рубин нетипичный космический объект

Астероид диаметром 2,5 км вращается так быстро, что должен был разрушиться: обсерватория имени Веры Рубин нетипичный космический объект

Этот астероид вращается быстрее теоретического предела Астрономы обнаружили астероид диаметром около 2,53 км, который совершает полный оборот вокруг своей оси всего за 4,18 минуты.

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