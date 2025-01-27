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Петербург «перекроют» в честь годовщины освобождения от блокады

Петербург «перекроют» в честь годовщины освобождения от блокады

27 января движения транспорта ограничат на нескольких участках. 27 января в Петербурге пройдут мероприятия, посвященные 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

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