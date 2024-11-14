ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих"

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Комментарии
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Evgenija Palette
На Х они нам нужны эти &quot;ХЕРОИ&quot;? Чего вы прицепились к этим фильмам-однодневкам? Никак не расстанетесь с советским ШИРПОТРЕБОМ. А создать что-нибудь стоящее свое... не пробовали? Только и хватает ума на ремейки... А как беретесь за классику, сразу - плоскота, рабоче-крестьянский стиль общения, &quot;гегемонские&quot; шуточки из разряда &quot;шутю&quot;, извращение смысла по разумению какого-нибудь, так называемого &quot;режиссера&quot;...
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