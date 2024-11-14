ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих"

Evgenija Palette

На Х они нам нужны эти "ХЕРОИ"? Чего вы прицепились к этим фильмам-однодневкам? Никак не расстанетесь с советским ШИРПОТРЕБОМ. А создать что-нибудь стоящее свое... не пробовали? Только и хватает ума на ремейки... А как беретесь за классику, сразу - плоскота, рабоче-крестьянский стиль общения, "гегемонские" шуточки из разряда "шутю", извращение смысла по разумению какого-нибудь, так называемого "режиссера"...