1. Михаил Кононов сыграл лейтенанта милиции. А как его звали?А. Аркаша;Б. Николаша;В. Саня.2. Анастасия Вознесенская сыграла дежурную в "Интуристе" по имени.
ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих"
Комментарии
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Evgenija Palette
На Х они нам нужны эти "ХЕРОИ"? Чего вы прицепились к этим фильмам-однодневкам? Никак не расстанетесь с советским ШИРПОТРЕБОМ. А создать что-нибудь стоящее свое... не пробовали? Только и хватает ума на ремейки... А как беретесь за классику, сразу - плоскота, рабоче-крестьянский стиль общения, "гегемонские" шуточки из разряда "шутю", извращение смысла по разумению какого-нибудь, так называемого "режиссера"...
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