Мощнейшая в мире японская АЭС «Касивадзаки-Карива» получила разрешение на возобновление работы

Управление по контролю за ядерной энергетикой Японии (NRA) решило отменить приказ о прекращении эксплуатации крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, тем самым сделав важный шаг к ее перезапуску, пишет The Asahi Shimbun.