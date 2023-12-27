Мощнейшая в мире японская АЭС «Касивадзаки-Карива» получила разрешение на возобновление работы

Управление по контролю за ядерной энергетикой Японии (NRA) решило отменить приказ о прекращении эксплуатации крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, тем самым сделав важный шаг к ее перезапуску, пишет The Asahi Shimbun.
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