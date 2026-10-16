Глава России Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировкой войск. На встрече с военными президент в числе прочего высказался и о Доброполье, политика процитировало РИА «Новости» .
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