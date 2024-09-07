Российская Федерация не внесла Молдову в список недружественных государств, несмотря на недружественные заявления молдавских властей в отношении России, поскольку понимает, что эти заявления никоим образом не являются позицией молдавского народа.
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